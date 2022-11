Notizie Udinese – Bijol: il guerriero che si è preso la difesa / Il focus

Ecco un focus su Jaka Bijol, il difensore sloveno che in pochissimo tempo si è preso tutta la retroguardia bianconera. Il suo exploit

Redazione

La squadra bianconera si gode questo periodo di pausa in vista dei prossimi impegni di campionato. La situazione non sarà delle più semplici e il team non vede l'ora di provare a raggiungere il traguardo più importante di tutti: il piazzamento europeo. Un vero e proprio duello quello che si prospetta assieme alle big del nostro campionato e che prenderà il via solo a partire dal prossimo gennaio. Il primo impegno sarà il quattro alle ore venti e quarantacinque contro un Empoli che ha sorpreso in questo avvio di campionato. Nel frattempo non perdere il focus sul difensore che più di tutti ha assunto un ruolo fondamentale all'interno del club. Ecco le ultime sulla sorpresa di questo avvio: Jaka Bijol.

Se Rodrigo Becao era un punto certo anche prima del match contro i Campioni d'Italia in carica (che ha aperto questo stagione calcistica) non possiamo dire lo stesso per il difensore che è arrivato quest'estate dal CSKA di Mosca. Jaka Bijol è arrivato in punto di piedi a tutti gli effetti, visto anche i due guai fisici avuti nelle prime giornate, ma dal momento in cui è riuscito a prendere continuità ha fatto la differenza. In questo istante mister Andrea Sottil non può fare a meno del giocatore sloveno, ecco tutti i perché.

Il perno della difesa — Ha caratteristiche molto simili a quelle di Bram Nuytinck, ma in pochissimo tempo è riuscito a prendergli il posto. I motivi di questo sorpasso sono molteplici e non è solo una questione di carta d'identità. La sua velocità e la capacità di impostare l'azione la fanno da padrona e sicuramente regalano sicurezza non solo al tecnico, ma anche all'intera squadra. Il futuro di Bijol sembra essere scritto ed anche molto roseo.