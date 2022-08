News Udinese – Bijol non sorprende / Cosa manca al centrale sloveno

Il difensore centrale sloveno non ha ancora convinto gli addetti ai lavori. Nelle sue prime prestazioni con la società bianconera, non è riuscito a sorprendere ed anzi ha deluso le aspettative. Il primo incontro era tutt'altro che semplice, nonostante si stesse parlando di un'amichevole con il Chelsea. Il problema più grosso, però, è sorto dopo il match di coppa Italia contro la Feralpisalò. Da quel momento il team dei tecnici si è reso conto che schierarlo dal primo minuto contro i campioni d'Italia in caric a sarebbe stato un rischio troppo grosso . La decisione perciò è ricaduta su un altro talento, ma che conosce già molto bene il nostro campionato: Bram Nuytinck.

Per diventare un punto cardine dell'Udinese a Jaka Bijol manca sicuramente ancora qualcosa, in primis lo possiamo notare dalla sua condizione fisica. Prima dell'inizio del ritiro con i bianconeri, il giocatore non scendeva sul campo da gioco da diversi mesi e di conseguenza dovrà lavorare il doppio per poter recuperare un eccellente stato di forma. La situazione resta ancora complessa e complicata con un talento che non vede l'ora di dire la sua e mettere sul campo da gioco le sue capacità. L'addio di Pablo Marì è stata una sofferenza e si spera che con lo sloveno si riesca a sopperire ad una mancanza di questo livello.