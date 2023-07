Notizie Udinese – Bijol e Silvestri sono out / Ecco quando rientreranno

Il team deve fare a meno di Bijol e Marco Silvestri. Ecco quando rientreranno questi due calciatori fondamentali per mister Andrea Sottil

I due perni principali della difesa bianconera non sono ancora al meglio. La situazione per i ragazzi di Andrea Sottil non è delle più semplici visto che nel corso di questo ritiro si sono dovuti entrambi tirare indietro nel corso dell'ultimo test match contro l'Union Berlin. Marco Silvestriaddirittura non è nemmeno sceso sul campo da gioco ed ha fatto spazio sin dai primi minuti al secondo portiere Daniele Padelli. Per Jaka la situazione è diversa, visto che è sceso regolarmente dal primo minuti al centro della difesa. Per via di un intervento, però, si è dovuto fare da parte e lasciare spazio ad Abankwah. Una situazione che va tenuta sotto controllo anche perché parliamo di due titolarissimi per il mister ex Ascoli.

Ad oggi comunque tutti i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. I due guai fisici non sembrano essere gravi e di conseguenza con il passare del tempo potranno rientrare in campo e prendersi il loro posto da titolare. Salvo imprevisti già contro il team qatariota dell'Al Rayyan tutti e due dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Giustamente nel corso della preparazione se un calciatore ha qualche acciacco si fa di tutto per non rischiarlo ed è anche un po' quello che è successo con i ragazzi citati in precedenza.

Non solo in difesa — Piccoli problemi anche nella mediana, visto che il neo arrivato Domingos Quina sembra non essere al meglio e di conseguenza potrebbe anche in questo caso arrivare qualche giorno di riposo. Vedremo se il portoghese ci sarà già alla ripresa degli allenamenti fissata per questo mercoledì.