News Udinese – Parla Silvestri: “Voglio conquistare dei gettoni europei”

L'estremo difensore Marco Silvestriha rilasciato un'intervista esclusiva assieme alla Gazzetta dello Sport. Non sono mancati parecchi spunti interessanti, il primo è senza ombra di dubbio quello che riguarda i nuovi obiettivi del team allenato da Andrea Sottil e soprattutto come Marco è disposto ad aiutare il team pur di raggiungerli: "Io voglio giocare, ad oggi non ho nessuna intenzione di fare il secondo in un grande club. Preferisco di gran lunga dire la mia con l'Udinese. Inoltre vorrei conquistare dei gettoni europei". Dopo queste parole che lanciano già un'idea sul possibile obiettivo dei friulani nel corso di questa annata, non è mancata anche qualche dichiarazione sui nuovi arrivati. Ecco le parole su Lucca: "A Udine Lorenzo può lavorare con tranquillità in un ambiente sereno. Inoltre un giorno vorrei tanto valutare le sue competenze alla play". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Le parole dell'agente di Pereyra <<<