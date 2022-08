Notizie Udinese – Il bilancio degli scontri meneghini: profondo rosso(nero)

Il team gestito dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a fare il suo in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di iniziare a sorprendere e mettere sicuramente in difficoltà i campioni d'Italia allenati da Stefano Pioli. L'umore in casa rossonera è alle stelle e tutti non vedono l'ora di fare la differenza portando ottimi risultati a casa. Resta un impegno molto difficile e si deve fare sempre il massimo in vista dei prossimi incontri, anche perché per il momento i risultati precedenti sorridono alla squadra meneghina e non ai bianconeri. Ecco tutte le sfide tra le due società della massima serie del calcio italiano.