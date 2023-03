News Udinese – Bisogna farlo giocare di più? / Pafundi grande incognita

Durante questa pausa nazionali torna di nuovo molto in voga il nome di Simone Pafundi. Bisogna far giocare di più il talento classe 2006

Redazione

Il calciatore italiano Simone Pafundicontinua a far parlare di se e lo fa specialmente nel corso della pausa nazionali. Anche questa votla è arrivata la sua convocazione per i prossimi incontri validi per le qualificazioni ai prossimi campionato europei che si giocheranno in Germania tra poco più di un anno. Sicuramente stiamo parlando di una scelta coraggiosa da parte del mister Roberto Mancini, ma allo stesso tempo non possiamo altro che far notare la situazione che sta vivendo il calciatore. Da una parte lo vediamo impiegato con il club solo nei finali di gara e sporadicamente, dall'altra invece sembra poter diventare uno dei capi saldi di un nuovo ciclo giovane.

Come spesso succede in queste situazioni, se vogliamo trovare la verità occorre farlo nel mezzo. Sicuramente può sembrare eccessivo convocare un calciatore come Simone Pafundi che essendo classe 2006 rischia di bruciare delle tappe importanti del suo percorso di crescita. Solo che in un'Italia priva di grandi talenti e giocatori in grado di saltare l'uomo con facilità, anche un calciatore come il giovane bianconero può essere utile alla causa e fare molto comodo. Allo stesso tempo, però, possiamo notare che per far giocare una possibile promessa che potrebbe crescere anche con qualche under, restano a casa dei giocatori che stanno mostrando di saper fare la differenza nel nostro campionato.

Più spazio in bianconero — Sicuramente un modo per placare le polemiche è quella di vederlo giocare qualche minuto in più con la squadra di club. Al momento Pafundi è arruolato stabilmente con il primo team, ma allo stesso tempo i minuti giocati sono davvero troppo pochi (basti pensare che l'ultima presenza è quella contro il Torino nel finale di gara). Forse fare un passo indietro sarebbe meglio anche per il ragazzo che si trova carico di aspettative ad un'età così giovane.