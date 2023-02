Bologna-Udinese / Il Match del 3 Aprile è riprogrammato: ecco quando

La squadra guidata da Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri, nel frattempo è stato riprogrammato il match con il Bologna

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Sicuramente non si può abbassare la guardia visto che le altre società sono pronte a tutto pur di poter conquistare un piazzamento nelle prossime competizioni europee. Al momento la Conference League dista veramente poco, visto che il Torino è a un solo punto e di conseguenza si può ancora sognare in grande. Non è una situazione semplice, però, quella che sta vivendo la squadra di Andrea Sottil. In questo ultimo periodo continuano a non arrivare i risultati e di conseguenza bisogna dare un vero e proprio segnale sul campo. Nel frattempo la Lega Serie A, ha deciso di cambiare le date di un incontro molto importante, visto che si tratta di un match con un avversario diretto.

La partita protagonista di questo articolo è quella con il Bologna. La data del match è cambiata e non si giocherà più lunedì 3 Aprile in serata, ma domenica come lunch match. Cambia di conseguenza il calendario degli uomini del tecnico che dovranno partire direzione capoluogo dell'Emilia Romagna un giorno prima rispetto alla tabella di marcia. Quella contro la società felsinea è un match che ancora oggi non scende giù al tecnico, visto che nei primi venti minuti sembrava una partita destinata a terminare con una vittoria bianconera. Alla fine, però, il Bologna è riuscito a portare a casa i tre punti, motivo per cui la squadra di Sottil vorrà riprendersi la sua rivincita a tutti i costi.

Il motivo per il cambio data — Al momento non c'è ancora un motivo vero e proprio per cui la data è stata modificata, o meglio, sia l'Udinese che il Bologna non hanno espresso nulla in merito oltre che l'informazione del cambiamento.