Udinese – Verso il Bologna: entrambe le squadre senza top player

Il team bianconero non vede l'ora di ricominciare a giocare e tornare al successo. Non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri

Redazione

Manca ancora una settimana al ritorno sul campo da gioco, ma dopo un avvio tutt'altro che entusiasmante occorre trovare una quadra e vincere i prossimi match. La squadra allenata da Andrea Sottil gioca un calcio molto interessante ed è in grado di mettere in difficoltà tutte le società del nostro calcio, ma al momento non raccoglie quanto merita. Anche contro i bianconeri allenati da Max Allegri, l'Udinese ha giocato una buonissima partita ma alla fine non è bastato per portare a casa un risultato positivo. Adesso si pensa al match di domenica che sarà contro il Bologna (a sua volta in campo questa sera contro l'Atalanta).

In casa friulana parte un vero e proprio momento difficile con tutto il team che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più prolifici delle ultime due stagioni sia sotto il profilo dei gol che anche sotto quello degli assist. Gerard Deulofeu ha grande voglia di tornare in campo, ma rischiarlo sarebbe un azzardo troppo grosso. Bisogna continuare a lavorare intensamente per poter sperare di trovare una quadra e di conseguenza sostituirlo al meglio sul campo senza far pesare la sua assenza. Come si suon dire, però, se Sparta piange anche Atene non ride. Ecco il vero problema che avrà il Bologna.

Manca il bomber — Il titolo è già abbastanza esplicativo e salvo clamorosi imprevisti non ci sarà Marko Arnautovic contro l'Udinese ed anche stasera dovrebbe restare ai box. Il suo infortunio è un po' più serio del previsto, motivo per cui dovrà restare a riposo per ancora qualche giorno e di conseguenza la sua presenza contro i friulani è tutt'altro che scontata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime info sulla difesa dei bianconeri. Bisogna operare sul mercato e nelle ultime ore si valutano diverse piste. Ecco il nuovo possibile centrale <<<