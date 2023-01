Udinese-Bologna / Oggi solo i bianconeri in campo: il riassunto

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere le ultime sull'allenamento odierno dei bianconeri

Redazione

Il team allenato da mister Andrea Sottilcontinua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. In queste prime due giornate di campionato non tutto è andato per il verso giusto, visto che i giocatori hanno fatto due ottime partite, ma non sono servite per portare a casa la vittoria. Adesso si pensa solamente al match di domenica prossima contro il Bologna allenato da Thiago Motta. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti gli ultimi dettagli che arrivano dai campi d'allenamento.

Il tecnico ha mandato a tutti i giocatori una chiamata per questo pomeriggio e proprio in queste ore la squadra si sta trovando sul campo per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato. Al momento non risulta semplice e soprattutto fare la differenza nella massima serie del calcio italiano non è mai scontato, ma in questa situazione serve sfruttare anche tutti i vantaggi a disposizione. Ad esempio l'Udinese ha ben due giorni in più per preparare questo match, visto che fino a domani il Bologna non si allenerà. Inoltre va anche ricordato che al team felsineo mancheranno ben tre titolari: Marko Arnautovic, Gary Medel e Nico Dominguez. Adesso andiamo a vedere il programma dell'allenamento odierno

Il programma odierno — Oggi i giocatori scenderanno in campo ed in programma c'è una vera e propria amichevole contro la primavera. I titolari saranno tutti quei giocatori che non hanno trovato grande spazio nel corso dell'ultimo weekend per continuare a tenersi pronti in vista di una chiamata.