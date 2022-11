Udinese – L’ex D.S. Bonato torna protagonista, ma non con i bianconeri

Il direttore sportivo ha deciso di tornare e mettersi in gioco. L'intenzione è quella di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Dopo l'esperienza con il Sassuolo in cui ha ottenuto la prima promozione nella Serie A è arrivata la possibilità con la squadra bianconera che è durata una stagione e il passaggio anche con la Cremonese che ha condotto fino alla massima serie del calcio italiano, adesso è iniziata una nuova avventura. Proprio oggi la firma del contratto con il suo nuovo team. Scopri di quale squadra stiamo parlando e quando inizierà il suo percorso come direttore sportivo.

Il club che lo ha preso e lo renderà protagonista in vista dei prossimi anni è il Cagliari del presidente Giulini. Si parla di una squadra che ha ancora tanto da fare e da migliorare perché non ha intenzione di restare in cadetteria per ancora tanto tempo. Bisogna cambiare sicuramente qualcosa, visto che ad oggi è arrivata solamente la decima posizione e da settimana prossima inizia un nuovo campionato per le squadre della seconda categoria. Giulini ha confermato il tecnico Liverani, ma non ha avuto la stessa idea per il direttore sportivo e di conseguenza ecco l'arrivo (come detto in precedenza) di Nereo Bonato.