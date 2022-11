News Udinese – Bordon: “I problemi che ci possono essere alla ripresa”

La squadra friulana continua a prepararsi alla ripresa di lunedì prossimo. Ha detto la sua anche un collaboratore di Guidolin: Claudio Bordon

La squadra si prepara alla ripresa del campionato che sarà tra più di un mese. Prima, però, c'è una data ancora più importante e si parla dell'inizio degli allenamenti e di conseguenza della preparazione in vista proprio dell'inizio del torneo. Per arrivare pronti al quattro di gennaio bisogna lavorare e occorre farlo anche con molta intensità. Tutto il team non vede l'ora di scendere sul campo da gioco e fare la differenza. Nel frattempo ha commentato questa pausa uno dei fidi collaboratori di mister Guidolin. Ecco il punto fatto da Claudio Bordon e la raccolta di tutti i problemi che ci possono essere dopo uno stop di questo tipo.

"Gli eventuali problemi non sono legati alle condizioni di forma fisica, primo perché i giocatori non stanno mai del tutto fermi". Con questa prima affermazione ha specificato l'ottimo stato di forma che hanno gli atleti ad un certo livello, ma ci ha anche tenuto a ricordare che possono comunque esserci delle insidie. Il problema principale può arrivare dalle partite ufficiali che non si giocano, visto che l'adrenalina permette al talento di rendere al massimo e la componente emotiva viene completamente soppressa in questo periodo visto che sono pochi i giocatori dell'Udinese al Mondiale (per l'esattezza solo uno: Enzo Ebosse). L'intervista non si conclude qua ed ecco come si può tenere attivi i giocatori anche sotto questo punto di vista.

L'organizzazione — "Indire un mini torneo avrebbe aiutato senza dubbio, come possono aiutare le amichevoli di lusso". Qualche partita di primissimo livello può aiutare ed infatti la dirigenza bianconera sembra saperlo visto che sta organizzando delle amichevoli di assoluto rispetto.