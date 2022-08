Udinese – Un bottino da paura / Nicola, la bestia nera per i bianconeri

La squadra si prepara al prossimo incontro di campionato. Nel frattempo è stato comunicato un dato che fa preoccupare tutti i tifosi

Il team bianconero si prepara al secondo incontro del suo campionato. Stiamo parlando di una partita che non sarà semplice, nonostante l'avversario è stato battuto per 5-0 solo qualche mese fa. Dall'altra parte del campo si presenterà una Salernitana completamente rivoluzionata. Parliamo di una società vogliosa di portare a casa dei punti importanti per il campionato e per la ricerca di una seconda salvezza. L'Udinese sa che ci sarà bisogno di tutta la rosa al completo per poter raggiungere i tre punti davanti al proprio pubblico. Nelle ultime ore è stato comunicato un dato molto interessante, il mister Davide Nicola da quando ha lasciato il Friuli è diventato una vera e propria bestia nera per i bianconeri.

Il bottino del tecnico è da paura. I bianconeri, da quando Nicola ha lasciato la Dacia Arena, non sono più riusciti a vincere nemmeno un incontro. Con il Genoa è arrivato un pareggio in extremis, con il Torino e la Salernitana la situazione non è migliorata, ma è andata addirittura peggio, visto che sono arrivate due sconfitte. Adesso c'è l'occasione del riscatto e il tecnico Andrea Sottil non se la vuole lasciar scappare. In Friuli ci si aspetta una vera e propria battaglia, con due squadre che non si risparmieranno nemmeno per un istante.

Il pubblico pronto per fare la differenza

La Salernitana si porterà dietro anche un'ottima cornice di pubblico, visto che per il momento sono annunciati circa 1500 spettatori. La Dacia Arena si prospetta una vera e propria bolgia sia da una parte che dall'altra. Le prossime ore saranno molto importanti per capire quanti tifosi bianconeri ci saranno a supportare la società.