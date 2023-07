Ex Udinese – Jayden Braaf è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona

L'ex calciatore dell'Udinese nella stagione 2020/21 è diventato un nuovo innesto del Verona a titolo definitivo. Jayden Braafha sempre fatto parlare tanto bene di se, sin dalle giovanili del Manchester City. Nella sua carriera, però, sembra essere sempre mancato l'ultimo step che lo avrebbe potuto portare ad affermarsi anche in campionati di prima fascia. Con il Verona quest'inverno è arrivata la sua chance e non ha deluso le aspettative. Nei sei mesi con l'Hellas sono arrivate sette presenze che gli hanno permesso di mettere minuti importanti nelle gambe. Ora questa sarà la stagione della verità. Ricordiamo che per assicurarsi il cartellino di Jayden, la società scaligera ha versato un milione di euro nelle casse del Borussia Dortmund. Braaf ha ancora 20 anni, ma una grandissima voglia di mettersi in mostra anche in un campionato difficile come quello italiano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Le possibili scelte di Pereyra <<<