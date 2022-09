Udinese – Dal Brasile al Brasile, scelto il sostituto di Walace | News

La squadra bianconera si gode questo straordinario avvio di stagione. Cinque vittorie di fila ed ancora tanta voglia di continuare su questa strada. Il team ha voglia di sorprendere sempre e non sarà facile continuare a farlo anche lunedì prossimo. Dall'altra parte del campo ci sarà una società pronta come l'Hellas Verona. Una squadra che ha trovato per strada solo cinque punti, ma sa giocare un buon calcio. Inoltre questa sarà la partita per vedere all'opera un ex mister bianconero: Gabriele Cioffi. Nel frattempo non si può stare tranquilli, visto che sul mercato ci sono in corso diversi movimenti. Walace pensa all'addio e l'Udinese si muove in maniera repentina a caccia di possibili occasioni.