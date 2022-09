News Udinese – Okaka: “I bianconeri hanno costruito un team di livello”

Il bomber dell'Istanbul Basaksehir è tornato a parlare della sua ex squadra: l'Udinese. L'inizio di campionato da parte della società guidata dai Pozzo è stato sicuramente di altissimo livello e c'è stata una vera e propria sorpresa sotto tutti i punti di vista. Nemmeno i fans più sfegatati si sarebbero potuti aspettare una partenza di questo tipo con vittorie contro le top come i neroazzurri di Simone Inzaghi o la Roma di José Mourinho. Proprio nelle ultime ore, come detto in precedenza, ha preso parola il giocatore Stefano Okaka. Ecco le sue dichiarazioni nei confronti dei bianconeri.