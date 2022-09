Hellas – Udinese / Cioffi punta sulla vecchia guardia: Faraoni dal primo

Il team scaligero lavora verso un incontro che non potrà sbagliare. La classifica non sorride ed è arrivato il momento della svolta

La squadra allenata dall'ex bianconero Gabriele Cioffinon è partita nel migliore dei modi. Dopo una campagna estiva fatta di sole cessioni dal primo all'ultimo giorno, ora la classifica non sorride e bisogna fare il massimo con quello che si ha. Cinque punti in sette giornate sono irrimediabilmente pochi, ma il punto è che sarà difficile poter fare di più o molto meglio. Il tecnico sa che deve inventarsi qualcosa per poter iniziare a macinare vittorie e levarsi dalle zone della graduatoria che scottano. Il match contro l'Udinese potrebbe essere importante anche per tenere ben ancorata la panchina.

Nelle ultime ore il mister ha iniziato a lavorare in quel di Verona nonostante ben dieci giocatori assenti per i vari impegni con le nazionali. Questo periodo, però, sarà molto importante per il ritorno del capitano ed anche uno degli uomini più importanti all'interno dello spogliatoio scaligero. Il giocatore che non vede l'ora di poter ridire la sua è Davide Faraoni. In questo inizio di stagione è stato fermato troppo spesso da tutti gli infortuni ed ora non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per fare la sua parte. Il problema muscolare sembra essere rientrato al meglio e Cioffi ha finalmente un componente su cui fare affidamento al massimo.

Nel corso di questi primi incontri, però, l'Hellas (anche grazie all'infortunio dell'esterno ex Udinese) ha scoperto un nuovo piccolo campioncino in rampa di lancio. Stiamo parlando di Filippo Terracciano. Il giovane, ora impegnato con la nazionale under 20, cercherà di fare il possibile per poter avere sempre più spazio all'interno del team. Bisognerà gestire al meglio tutte le risorse e fare le scelte giuste su quella fascia, per poter preservare un giovane emergente ed anche poter continuare a schierare una certezza come Faraoni.