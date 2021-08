News Udinese – Il brasiliano saluta la squadra / Nuova avventura per lui

Ecco di chi stiamo parlando, un mostro per le promozioni dalla cadetteria alla Serie A. L'Udinese riesce a liberare il suo monte ingaggi

Siamo nel bel mezzo delle ultime ore di mercato, tutte le società stanno cercando di chiudere le ultime trattative per poter regalare ai propri allenatori le squadre più complete possibili. L'Udinese per poter regalare l'ultimo botto prima deve operare in uscita e sfoltire la lunghissima rosa. Scopri assieme a noi chi sta preparando le valigie ed è interessato ad una nuova avventura per potersi rilanciare dopo l'esperienza poco positiva ad Udine. Era arrivato più di qualche anno fa per quasi sei milioni di euro, ora parte per nemmeno un milione. Ecco di chi stiamo parlando, un mostro per le promozioni dalla cadetteria alla Serie A.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è Ryder Matos. Dopo una prima stagione a dir poco interessante con la Fiorentina nell'oramai lontano 2013. L'Udinese si garantì le sue prestazioni per ben cinque milioni e duecentocinquanta mila euro. Con la maglia bianconera non è mai riuscito ad incidere, iniziando così un'infinita girandola di prestiti. Alcune avventure sono andate bene altre un po' meno, ma alla fine è riuscito a rilanciarsi l'anno scorso. Con l'Empoli in cadetteria sono arrivati ben sette gol e tre assist, questa stagione prolifica ha fatto mettere l'occhio su di lui da diversi club. Scopri assieme a noi quale sarà la prossima destinazione della seconda punta brasiliana.

La trattativa

Alla fine la prossima destinazione del giocatore sarà il Perugia. Una trattativa conclusa in giornata e senza grandi difficoltà. Un affare che fa comodo a tutti, sia alla formazione friulana che libera spazio in attacco e sul monte ingaggi, che al giocatore perché ottiene finalmente la sua chance a titolo definitivo dove emergere e confermarsi. Inoltre anche il Perugia riesce a trovare una seconda punta capace di spaccare le partite, anche dalla panchina. Non finisce qua, scopri assieme a noi come procedono le ultime ore del calciomercato. Importanti novità in vista <<<