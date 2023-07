News Udinese – Brenner è arrivato al Bruseschi / Il primo allenamento

Il brasiliano Brenner è ufficialmente arrivato in quel di Udine. Il colpo da novanta del mercato bianconero è pronto per far divertire tutti con le sue giocate. Ricordiamo che all'Udinese è costato circa dieci milioni di euro. Una cifra non proprio bassa se pensiamo al suo passato, ma allo stesso tempo ci sta ricordare che Brenner in MLS sembrava quasi giocare un campionato a parte. Vedremo se in Italia riuscirà a confermarsi e far spiccare definitivamente il volo alla sua carriera. Il folletto ex San Paolo come detto in precedenza è arrivato al Bruseschi e sin da subito si è messo a lavoro con tutti i suoi compagni. Prime opportunità per poter conoscere un calciatore in grado di giocate davvero notevoli. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Il punto su Becao <<<