Notizie Udinese – Dal Bruseschi non arrivano belle notizie / Tutti gli assenti

Il team bianconero si prepara all'ultimo incontro di questa stagione. Non perdere tutte le ultime che arrivano dai campi d'allenamento

Queste ore sono decisive per la squadra di Andrea Sottil. Si continua a lavorare in maniera serrata in vista del prossimo incontro di campionato anche se dal Bruseschi arriva di tutto tranne che delle belle notizie. In poche parole quasi tutta la Primavera è stata arruolata al gruppo della prima squadra. Questo è l'unico modo che si ha per poter far fronte alle tantissime assenze che si moltiplicano di settimana in settimana. Basti pensare che quest'anno sono ben quattro i calciatori ad aver avuto problemi con il legamento crociato del ginocchio. Una vera e propria ecatombe per una squadra che sognava addirittura un piazzamento europeo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere chi non ci sarà nel prossimo incontro di campionato.

Dalle notizie che ci sono arrivate ieri al Bruseschi, è già pronto per alzare bandiera bianca un calciatore importante come Isaac Success. Sappiamo che da più di un mese non scende sul campo da gioco, ma ad oggi arriva l'ufficialità che il nigeriano non potrà più giocare fino alla fine dell'anno. Non solo lui, visto che sono diversi i giocatori a dover rinunciare al match contro la Vecchia Signora. Oltre all'attaccante citato in precedenza ci sarà quasi tutto il reparto difensivo. Jaka Bijol e Marvin Zeegelaar sono squalificati, ma Adam Masina e Rodrigo Becao infortunati. A loro quattro vanno aggiunti anche i lungodegenti Festy Ebosele, Enzo Ebosse e Kingsley Ehizibue. Con un Sottil che non sa più che pesci pigliare per ovviare a questi problemi.

Le possibili soluzioni — Fino alla fine il tecnico proverà a recuperare uno dei giocatori citati in precedenza. Sicuramente non sarà facile, ma si fa sempre del proprio meglio per poter ovviare a questi problemi. Il favorito per il recupero sembra essere l'ex Bologna Adam Masina anche se la sua situazione è da monitorare.