News Udinese – Buffon si ritira / Le parole del bianconero Marco Silvestri

In queste ore è arrivata l'ufficialità. Il portiere della nazionale Gianluigi Buffon anche detto "Gigi" si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Più di un ventennio di grandi parate hanno accompagnato la sua carriera ed ora è pronto per cambiare definitivamente il suo impiego. Il calciatore ha ricevuto un sacco di complimenti e di saluti per il suo carisma e soprattutto per le sue giocate, oltre che dei veri e propri riconoscimenti alla grande carriera. Tra i portieri che hanno espresso qualche parola nei suoi confronti c'è anche il bianconero Marco Silvestri. Ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore bianconero: "Sei stato, sei e sarai per sempre una tra le più importanti ispirazioni per le passate, presenti e future generazioni di portieri. Grazie Gigi per quelle parole di stima e incoraggiamento, non le dimenticherò mai. Non te l’ho mai detto…ma se porto anche io il numero 1, e perché lo porti tu. Con stima e gratitudine". Si conclude qua la splendida dedica di Silvestri in onore del portiere più grande della storia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Ecco le cifre ufficiali dell'affare Samardzic <<<