Notizie Udinese – Buon compleanno Beto / Gli auguri della società

Questa sera, alle ore 20, la sessione invernale di mercato chiuderà tutti i battenti. E’ stato un mese molto intenso, ricco di sorprese e colpi di scena. Da domani si penserà esclusivamente al campo. I ragazzi di mister Gabriele Cioffi continuano la preparazione al Bruseschi in vista della difficile sfida contro il Torino. I bianconeri vogliono riscattare la sconfitta dell'andata. Tuttavia, oggi è giorno di festa in casa Udinese: Norberto Beto compie 24 anni. Vediamo allora come la società friulana ha voluto omaggiare il portoghese in questo giorno speciale.

Gli auguri dell'Udinese

L'Udinese, tramite, un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voltuo festeggiare il compleanno del bomber lusitano. Nel filmato sono riportate le mgliori giocate, ma soprattutto i gol e le esultanze in maglia bianconera. Il classe '98, in questa stagione ha realizzato 8 reti in 19 partite. L'obiettivo è quello di superare ampiamente la doppia cifra.

Idolo dei tifosi

Beto è arrivato ad Udine l'ultimo giorno di mercato. Il suo acquisto è passato abbastanza inosservato. Tuttavia, con il passare dei giorni, i tifosi hanno capito di avere a che fare con un calciatore che ha qualcosa di speciale. Il portoghese riesce ad abbinare velocità e potenza. Quando parte in contropiede diventa infermabile. Inoltre, lotta su ogni pallone, fa salire la squadra e si sacrifica per tutti i novanta minuti. Dopo cinque mesi, possiamo affermare che quello del classe '98 è stato uno dei migliori acquisti di Pierpaolo Marino degli ultimi anni. Il valore di Beto si è già alzato notevolmente rispetto ad inizio stagione. La famiglia Pozzo lo valuta circa 25 milioni di euro. La sensazione è che se dovesse continuare a giocare ad alto livello, entro la fine del campionato, il prezzo salirà alle stelle. C'è profumo di maxi plusvalenza per l' Udinese. Nel frattempo, ecco le novità dell'ultima ora. Cessioni in corso <<<