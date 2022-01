Notizie Udinese – Buon compleanno Pereyra / Gli auguri della società

L'Udinese ha voluto festeggiare il trentunesimo compleanno di Roberto Pereyra tramite un video postato sul prorpio profilo Instagram. I dettagli

La Serie A è nel caos. Purtroppo la quarta ondata di covid ha colpito l'Italia con numeri importanti fatti registrare negli ultimi giorni. Il calcio non ha fatto eccezioni con tanti giocatori positivi ed alcune squadre bloccate dalle rispettive ASL locali. Attualmente, si registrano circa 100 calciatori contagiati dal virus. Molte partite sono state rinviate. Il team bianconero non scende in campo addirittura dal 18 dicembre. I ragazzi di Cioffi non hanno disputato i match contro Salernitana e Fiorentina e molto probabilmente non giocheranno nemmeno la gara di domenica con l'Atalanta. Situazione irreale. Tuttavia, oggi non c'è spazio per l'ansia e la preoccupazione. E’ giorno di festa in casa Udinese: Roberto Pereyra compie 31 anni. Vediamo allora come la società friulana ha voluto omaggiare il tedesco in questo giorno speciale.