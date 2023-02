News Udinese – Buone notizie: Masina e Pereyra recuperati pienamente

La squadra bianconera si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un team che ha grande voglia di fare la differenza

Redazione

Adesso è ufficiale: Masina e Pereyra sono recuperati totalmente. I due calciatori saranno utilissimi in questa seconda parte di stagione e dopo un avvio tutt'altro che positivo anche mister Sottil può tirare un sospiro di sollievo. Soprattutto il recupero di Roberto Pereyra che nell'ultimo mese è stato quasi completamente out, sarà fondamentale per riuscire a trovare quel feeling con il gol che manca da tanto, troppo tempo alla squadra friulana. Allo stesso tempo anche Adam Masina avrà tutto il tempo per trovare la forma fisica ideale e poter iniziare a dire la propria sul campo da gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio come è andata la seduta mattutina organizzata dal tecnico dei bianconeri.

Mister Andrea Sottil ha convocato tutti questa mattina sui campi del Bruseschi e per la prima volta dopo diverso tempo si sono visti tutti i componenti (escluso Gerard Deulofeu per via del suo infortunio al ginocchio). L'allenamento è stato composto da una seduta tattica a tutti gli effetti, dal primo all'ultimo minuto. Sono diverse le situazioni che il tecnico ha intenzione di perfezionare. Per poter sperare di portare a casa un risultato positivo da San Siro occorre una partita di grande livello sotto tutti i punti di vista.

Tra i convocati? — Mentre Pereyra sappiamo essere importante per il team e pronto per giocare addirittura dal primo minuto. La domanda che sorge quando parliamo di Adam Masina è sicuramente quella che lo ripone al centro del progetto. Sarà tra i convocati in vista del match con i neroazzurri? Difficile da poter prevedere, anche se tornare solo in panchina darebbe fiducia al giocatore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Una piccola emergenza è alle porte per la squadra gestita dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Possibile crisi di esterni sulle fasce <<<