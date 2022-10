Notizie Udinese – Buta è quasi pronto / Il portoghese cerca la sua chance

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Bisogna cancellare il prima possibile l'ultima settimana di prestazioni, visto che prima è arrivata una grande sconfitta contro il Monza in Coppa Italia e poi è stata sin da subito rincarata la dose con un altro passaggio a vuoto contro il Toro di Ivan Juric. La squadra sta lavorando intensamente e non vede l'ora che arrivi il match contro la Cremonese per rimettersi in carreggiata o meglio sulla retta via. Nel frattempo un giocatore sembra finalmente essere pronto per tornare sul campo da gioco. Non sarà semplice vederlo sin da subito, ma sta lavorando al massimo per fare la differenza.