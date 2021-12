Cagliari-Udinese / Il top e flop dell’incontro: ”Giocatore spaziale”

Eccoci con il top ed il flop del diciottesimo turno di Serie A. L'Udinese vince per 4-0 . Andiamo a vedere il migliore ed il peggiore in campo

Secondo 4-0 consecutivo e seconda vittoria di fila per l'Udinese. Finalmente, i friulani sono tornati a vincere in trasferta tre mesi dopo l'ultima volta. Questa sera non c'è mai stata partita. I ragazzi di Cioffi si sono imposti con un netto 0-4. Martedì, i friulani ospiteranno alla Dacia Arena la Salernitana. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il migliore in campo oggi è sicuramente Gerard Deulofeu. Come spesso è accaduto in questa stagione, lo spagnolo è il faro del team friulano. Stasera ha fornito una prestazione da top player. Al 44' si è reso protagonista di un gol bellissimo su calcio di punizione. Al 69' è riuscito a segnare uno ancora più bello. Destro a giro da posizione defilata e pallone sotto al sette. Sei gol in campionato in sedici presenze. E’ il trascinatore della squadra. Tuttavia, oggi non possiamo non menzionare Victor Makengo. Il francese ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Oltre al gol, tanta corsa, sostanza e quantità. Molto bene anche la difesa, in particolare Bram Nuytinck. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Naturalmente, non c'è nessuno dell'Udinese che si merita questo ''premio''. Per questo motivo, abbiamo deciso di nominare l'intero reparto difensivo del Cagliari. Se proprio dobbiamo fare un nome, Diego Godin è stato forse il peggiore. L'uruguaiano ha perso una palla sanguinosa scaturendo il gol dell'iniziale vantaggio bianconero. Per esperienza e leadership, ci si aspetta tutt'altra prestazione dall' ex Atletico Madrid. Molto male pure Ceppitelli e Bellanova. Inoltre, menzoniamo anche Razvan Marin dato che è stato espulso per doppia ammonizione. Ma non finisce qui. Come al solito, la redazione di Mondo Udinese ha stilato le pagelle della gara. Diverse le sorprese. Ecco tutti i voti <<<