Cagliari, Joao Pedro: “Vittoria pesante, continuiamo a lottare”

Le dichiarazioni del capitano del Cagliari dopo la vittoria per 1-0 alla Dacia Arena.

UDINE - L' Udinese non è riuscita a dare seguito alla vittoria ottenuta sabato scorso a Crotone e ieri sera ha rimediato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Alla Dacia Arena il Cagliari si è imposto di misura grazie alla rete realizzata dal suo capitano, Joao Pedro , su calcio di rigore nel secondo tempo. Continua, quindi, il periodo negativo della squadra di Luca Gotti . Per la compagine sarda, invece, si tratta di un risultato di vitale importanza. La squadra di Leonardo Semplici occupa ancora al terzultimo posto in classifica, ma si è portata ad appena tre lunghezze di distanza dal Benevento e dal Torino che, tuttavia, deve ancora recuperare la partita contro la Lazio all'Olimpico. Attraverso un'intervista ai microfoni del sito ufficiale del Cagliari, Joao Pedro ha parlato di questa vittoria.

LE SUE PAROLE - "Già sabato scorso avevamo ottenuto un risultato pesante contro il Parma, in un modo straordinario; adesso è importante riuscire a trovare continuità. Forse quell'impresa ci ha dato una spinta decisiva. Anche contro l'Udinese abbiamo messo in campo la carica giusta per ottenere altri tre punti pesanti. La squadra ha fatto vedere di nuovo che non vuole assolutamente affondare. Sappiamo che la situazione è ancora difficile, ma questo gruppo ha qualità e ha tanta voglia di combattere fino all'ultimo secondo di questa stagione. Per molto tempo i risultati non sono arrivati, ma adesso c'è più positività e dobbiamo continuare in questo modo".