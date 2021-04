News Udinese – Udinese-Cagliari, le parole di Gotti e Semplici

Dopo la gara di ieri in cui l'Udinese esce sconfitta nella gara casalinga contro il Cagliari nel turno infrasettimanale

"La squadra ha dato tutto. Abbiamo creato molte occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare nel modo giusto. E' stata una gara decisa da episodi. Mi dà fastidio sentir dire che non siamo motivati, non esiste. Noi lo siamo, le gare vengono decise da fattori che non possiamo controllare".

"Capozzucca? Alla fine era emozionato, non si aspettava che facessimo parlare lui al centro del gruppo. Cosa ha detto resta tra di noi, ma sono cose positive perché anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte che gioca un buon calcio. Qui hanno pareggiato sia l'Atalanta che l'Inter. Dopo la vittoria del Parma e quella di ieri, soffrendo da squadra vera, significa essere una squadra forte, vera. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Leggendo i nomi della formazione non dovevamo essere in questa posizione di classifica ma se ci siamo significa che abbiamo avuto dei problemi. Se giochiamo con umiltà, stiamo crescendo, se facciamo le prestazioni poi i risultati arrivano. Nainggolan? Ho un rapporto ottimo, è il nostro ago della bilancia. Un giocatore di grande esperienza che può giocare in vari ruoli, questa sera (ieri, ndr) ne ha cambiati tanti. Ci dà una grande mano, grandi equilibri e le sue caratteristiche sono importanti come dimostrato contro l'Udinese. Può fare la mezzala, il trequartista, poi anche l'ala. Guardiamo come fiducia al futuro".