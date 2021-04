News Udinese – Ritiro: 8 punti dalla zona rossa fanno tremare i friulani

Ecco le ultime news in casa Udinese. I bianconeri vanno in ritiro. 8 punti separano i bianconeri dal Cagliari terzultimo in classifica

NEWS UDINESE - Adesso la strada comincia ad essere in salita. Mancano sei partite alla fine del campionato e l'Udinese ha mancato 3 punti molto importanti. Non bisogna disperare. Ci saranno altre occasioni. I ragazzi di Gotti però non hanno dato l'impressione di voler vincere il match a tutti i costi. I pareri dei tifosi sui Social media sono abbastanza concordi. Senza De Paul questa squadra non è la stessa. È come se mancasse quel pizzico di magia. La famiglia Pozzo però non è tranquilla fino a quando il club non sarà matematicamente salvo. Rimedio alla situazione attuale? Ovviamente l'ennesimo ritiro. Ma non finisce qui.

MOLINA

L'Udinese non ha giocato male però ha fatto il compitino. Niente di più e niente di meno. Un episodio ha deciso il match. Ancora una volta Molina ha causato l'ennesimo calcio di rigore. Dopo il fallo commesso contro il Crotone, l'argentino ha colpito ancora. Joao Pedro ringrazia e sigla il gol del vantaggio sardo. La vittoria cagliaritana ha riaperto la lotta alla salvezza. Può ancora succedere di tutto. I rossoblu si sono portati a soli 3 punti dal Benevento che attualmente è ancora quartultimo dopo aver pareggiato 2-2 contro il Genoa. Per un macedone che segna, però, ce n'è un altro che non ha la stessa freddezza sotto porta.

ATTENZIONE AL CALENDARIO

Goran Pandev ha siglato una doppietta mentre Ilija Nestorovski si è divorato il gol del pareggio. Per l'ennesima volta, l'Udinese ha sprecato una buona occasione per aggiustare il risultato. Llorente non era ancora al 100% ma dal prossimo match contro il Benevento potrebbe tornare titolare. Le streghe di Inzaghi hanno tutto da perdere. I giallorossi daranno del filo da torcere ai bianconeri di Gotti. La partita va preparata nel migliore dei modi. La Vecchia Signora, il Napoli e i nerazzurri di Conte aspettano ancora di affrontare l'Udinese. Le prossime partite non saranno affatto facili. Bisogna chiudere la pratica salvezza il prima possibile.