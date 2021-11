Notizie Udinese – Cairo: ”Sarà una sfida impegnativa, ma…”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato dichiarazioni al canale ufficiale del club, in vista della gara contro l'Udinese

Il numero uno del club piemotese ha detto la sua sull'Udinese, ma non solo. ''Durante questa sosta, Juric ha potuto lavorare con un gruppo ristretto perchè tanti nostri giocatori sono stati convocati in nazionale. Chi è rimasto ha lavorato molto bene e tutti gli altri sono tornati con un bagaglio di esperienza in più. Ora il gruppo si è riunito: da due giorni si stanno allenando tutti insieme con l'obiettivo di lunedì sera contro l'Udinese, che è sicuramente una squadra impegnativa; sarà una partita da preparare molto bene. Tuttavia, sono tranquillo perchè quest'anno è un Torino diverso. Ha dimostrato di essere una squadra con un'idea di gioco, con aggressività, e con dei valori. Questo è il principale cambiamento tra il Toro dell'anno scorso e quello di quest'anno: si vede un Torino garibaldino, aggressivo, che punta tanto sui duelli, in cui tutti i giocatori sanno cosa fare e sicuramente la mano di Ivan Juric si è vista, con i giocatori che lo hanno seguito fin da subito''. Andiamo a vedere i dubbi dei due tecnici.