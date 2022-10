Udinese – Il calendario bianconero: ecco gli orari dalla 17 alla 21 giornata

Il team bianconero è atteso da una vera e propria ripresa a tutto tondo. Quella appena passata è stata (senza ombra di dubbio) la peggior settimana da inizio stagione, nel giro di sette giorni sono arrivate due sconfitte molto dure. La prima contro il Monzache ha eliminato ogni possibilità di proseguire in una competizione importante come la Coppa Italia e la seconda, invece, contro il Torino che è la prima in campionato davanti al proprio pubblico. Soprattutto, però, è stata interrotta la striscia di nove risultati utili di fila conquistata (meritatamente) in campionato. Nelle ultime ore sono appena uscite le date degli anticipi e posticipi dalla 17esima alla 21esima giornata.