Notizie Udinese – I bianconeri chiamati ad un duro inizio di campionato

Ieri, è stato svelato il nuovo calendario di Serie A per la prossima stagione. Vediamo nel dettaglio le prime cinque gare dell'Udinese

Redazione

La nuova stagione di Serie A sta per entrare nel vivo. Il campionato inizierà il 22 agosto e finirà il 22 maggio. Per la prima volta, sarà un torneo con gironi asimmetrici, ovvero l'ordine delle partite d'andata sarà diverso rispetto a quello del ritorno. Altre date da tenere a mente sono quelle dei turni infrasettimanali. In particolare , si giocherà il 22 settembre, il 27 ottobre, il 1 dicembre, il 22 dicembre e il 6 gennaio. Ieri, è stato sorteggiato il calendario. L'Udinese dopo qualche anno deludente, vuole tornare ad essere protagonista. Ma vediamo nel dettaglio le squadre che i ragazzi di Gotti dovranno affrontare nelle prime cinque partite.

Inizio tosto

Sicuramente, i friulani non avranno un inizio di campionato facile. Infatti, all'esordio, ospiteranno i bianconeri di Massimiliano Allegri. Tuttavia, c'è un precedente che fa sorridere i tifosi dell'Udinese. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate alla prima giornata, La Vecchia Signora venne sconfitta in casa per 0-1 grazie al gol decisivo di Cyril Thereau. Dopo la sfia con Cristiano Ronaldo, il club di Pozzo avrà due impegni più morbidi (almeno sulla carta). Il ventinove agosto, sempre alla Dacia Arena giocheranno contro il Venezia, mentre il dodici settembre, dopo la pausa nazionali, saranno ospiti dello Spezia. Alla quarta giornata, i ragazzi di Gotti saranno impegnati in casa contro il Napoli. Chissà come i tifosi accoglieranno il ritorno di Spalletti. Infine, l'Udinese sarà di scena all'Olimpico contro la nuova Roma di Josè Mourinho. Ad oggi, è difficile fare previsioni su queste partite visto che il calciomercato può cambiare tutti i piani. Vediamo allora quali sono gli obiettivi di Marino.

Mercato in entrata

La priorità è data al sostituto di Juan Musso. Al momento, in pole sembra esserci Marco Silvestri, ma rimane calda anche la pista Luis Maximiano. In difesa è corsa a due tra Kamil Glik e Julian Chabot, mentre a centrocampo piacciono i soliti Viola, Baselli e Messias. Nel frattempo, attenzione alla situazione in attacco. Ecco chi potrebbe arrivare<<<