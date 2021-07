News Udinese – Ecco le novità della Serie A 2021/2022

Per l'Udinese oggi è una giornata importante, perché prende il via ufficialmente la stagione di Serie A. Scopri le novità del calendario

Oggi 14 Luglio 2021 è una giornata importante per l'Udinese non solo perché sta per essere ufficializzato il primo acquisto stagionale , ma prende il via ufficialmente la stagione di Serie A. Oggi verranno stipulati i calendari. Sono diverse le novità riguardanti questa stagione, andiamo a scoprirle nel dettaglio .

Tra le novità più significative di questa stagione, c'è sicuramente quella del calendario asimmetrico, cioè il calendario non avrà il girone d'andata e quello di ritorno coincidenti come tutte in tutte le passate stagioni della Serie A. Per fare un esempio se alla prima giornata del girone d'andata ci fosse Udinese-Milan, alla prima giornata del girone di ritorno questo match è quasi impossibile che si ripresenti. Tra le altre novità vi è l'impossibilità di avere alla prima o all'ultima giornata un match che si è giocato l'anno scorso proprio all'inizio o alla fine del campionato. Derby e scontri diretti che vedono protagoniste le prime sette squadre del prossimo campionato non potranno verificarsi nei turni infrasettimanali. Inoltre i vari derby non possono essere giocati alla prima o alla trentottesima giornata. Ora parliamo delle varie date, che definiranno il calendario.