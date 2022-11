News Udinese – Cambiano le regole anche in A: quello che bisogna sapere

La squadra bianconera si gode questi ultimi giorni di vacanza. Nel frattempo ci si prepara ad un deciso cambio dei regolamenti: le ultime

Redazione

Il team bianconero si gode questa ultima settimana di vacanza e poi si ritornerà sul campo per lavorare intensamente e cercare di raggiungere in tutti i modi l'Europa. Al momento bisogna fare ancora molto e sicuramente non si può sognare visto che l'ottavo posto non garantisce nessun piazzamento alle prossime competizioni europee. Se la squadra riuscisse a trovare la compattezza della prima parte di stagione, però, potrebbe ambire decisamente a qualche posizione in più rispetto a quella che occupa in questo istante. Negli ultimi giorni arrivano delle direttive molto importanti e la Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla possibile applicazione anche nella prossima parte di campionato. Ecco tutte le ultime sui nuovi regolamenti che potrebbero sbarcare anche in Serie A.

Il campionato del Mondo è un vero e proprio test. Se in questi primi giorni abbiamo visto dei grandi recuperi è solo perché il calcio continua ad evolversi e di conseguenza anche le regole possono cambiare. La questione sul tempo effettivo continua a prendere sempre più piede all'interno dei dibattiti che riguardano le regole del gioco e quello che stiamo vedendo potrebbe essere un primo passo deciso. Di questo passo non potremo più essere sorpresi se in un big match di campionato ci troviamo anche con dieci minuti di recupero per via del tempo perso. Infatti andiamo a vedere quando questa nuova direttiva inizierà a fare testo anche per il nostro torneo nazionale.

Entrano in vigore — A quanto pare le direttive potrebbero entrare in vigore sin da subito. Già dal prossimo match contro l'Empoli (di conseguenza) bisogna abituarsi a grandi tempi di recupero. Questo potrebbe portare le squadre a perdere sempre meno tempo sul campo. Chissà come verrà presa questa scelta nel nostro paese che tendenzialmente è sempre molto polemico su ogni decisione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Gotti scrive la lista dei desideri: ecco tutti i bianconeri presenti <<<