Udinese – Tra campo e mercato, si inizia a fare sul serio / La giornata

L'Udinese inizia a fare sul serio non solo sul mercato, ma anche in campo. Proprio ieri si è conclusa la prima settimana di lavoro in quel di Udine al centro sportivo Bruseschi. La partita che ha sancito il termine della primissima parte di preparazione è stata contro la Rappresentativa Carnica (unico campionato italiano a giocarsi in piena estate). Il risultato non è mai stato in questione, visto anche la disparità di forze in campo. Alla fine il match si è concluso con un 15-0 finale in cui tanti calciatori si sono messi in mostra ed hanno lasciato dei segnali importanti.