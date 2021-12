Udinese – Cardillo: ”Punteremo ancora sui giovani. Beto? Tre anni fa…”

Vincenzo Cardillo, consulente di mercato di Gino Pozzo per Udinese e Watford, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.it. Le sue parole

Successivamente, il consulente di mercato ha parlato di Beto. ''Beto tre anni fa non lo avresti mai preso in considerazione perché aveva dati pessimi. In due anni ha trovato una situazione ambientale favorevole che gli ha permesso di progredire. Gli dissi di migliorare in determinati aspetti e che ci saremmo rivisti a fine stagione. Lì però mi stava sfuggendo di mano, perché lo volevano anche club rinomati. La Portimonense aveva pretese importanti, ad agosto siamo riusciti a chiudere la trattativa in un lasso di tempo che abbiamo sfruttato al meglio. Se non ci fosse stata la netta volontà di Gino Pozzo, l'operazione non si sarebbe conclusa: è stato fondamentale, così come la volontà del giocatore. Ho seguito tutto step by step, ma Beto ha escluso ogni altra possibilità e Pozzo lo voleva a ogni costo. E l'ha preso. E' un diamante grezzo. Ha tante doti, se raffinate potranno far vedere un giocatore importante. Ciò che mi entusiasma è che è un guerriero, di quelli che vedi raramente. Sul piano della determinazione, della voglia di vincere, è un leader. E lo è già ora per l'Udinese: ha avuto un'escalation rapida in questi due anni''. Nel frattempo, ecco l'ultimo obiettivo di Marino. Il nome <<<