Notizie Udinese – Carnevale: “Ebosele è un prospetto molto interessante”

Ieri durante la trasmissione Udinese Tonight ha preso parola il responsabile del reparto scouting Andrea Carnevale. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

Il responsabile del reparto scouting Andrea Carnevale è sicuramente una delle figure più importanti per la famiglia Pozzo e soprattutto per la società bianconera. Stiamo parlando di un personaggio davvero incredibile, soprattutto per una società come l'Udinese che punta davvero tanto sui giovani. Ieri sera è intervenuto alla trasmissione Udinese Tonight per fare il punto sui giocatori che sono arrivati nel corso di questa estate anche se non è mancato anche un piccolo excursus sul Mondiale terminato da pochissimo. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le parole del responsabile del reparto scouting per la società del Friuli Venezia Giulia.

"L’ho sentita anche un po’ mia questa coppa. Potevano anche essere quattro i campioni del mondo perché includerei anche Perez e Pereyra che hanno fatto comunque le qualificazioni". Carnevale non nasconde la sua gioia per il trofeo raggiunto da ben due suoi ex giocatori. Entrambi i protagonisti hanno trovato proprio ad Udine la conferma della loro crescita ed anche la tranquillità e le pressioni giuste per poterlo fare. Non si è parlato solo di Argentina e di ex bianconeri, ma anche di prospetti destinati a far la differenza all'interno del team gestito dalla famiglia Pozzo. Ecco le parole del responsabile su due talenti come Festy Ebosele e Leonardo Buta.

Su Ebosele — "Ebosele è un prospetto veramente interessante, ho molta fiducia nel ragazzo. Ascolta molto l’allenatore e nelle ultime partite si è visto il cambiamento". Questo il parere di Carnevale su un giocatore molto importante come Festy, ma non sono mancate anche delle dichiarazioni su Leonardo Buta: "Il portoghese ha grandi qualità tecniche e fisiche. Ha avuto purtroppo un brutto infortunio ma sta recuperando". Si conclude qua l'intervista, ma non le novità di mercato. Non perdere tutte le ultime sui giocatori in uscita. Bram Nuytinck ci ha ripensato: il punto <<<