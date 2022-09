Notizie Udinese – Mancini fa polemica: “Bianconeri hanno pochi italiani”

Il commissario tecnico della nazionale continua a lavorare in vista dei prossimi incontri che saranno molto importanti. Stiamo parlando dei due scontri di Nations League con l'Inghilterra e l'Ungheria. Soprattutto la prima squadra permette di far tornare in mente i bei momenti passati nelle passate stagioni. Ora bisogna continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni e non si può perdere nulla di vista. Il percorso per il Mondiale si è concluso con la mancata qualificazione e bisogna ripartire e provare a ricostruire per la seconda volta in pochissimo tempo. Nel frattempo il mister si è espresso in merito all'Udinese. Ecco le sue parole nei confronti della squadra che sta sorprendendo tutti dall'inizio di questo campionato.