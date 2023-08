Udinese- Catanzaro / Le probabili formazioni: Beto-Thauvin davanti

Oggi si scende in campo per il primo incontro ufficiale di questa nuova stagione. L'Udinese vorrà a tutti i costi vincere per portarsi avanti in Coppa Italia. L'idea è quella di prendersi il passaggio del turno entro i novanta minuti in maniera da potersi concentrare sin da subito sul primo incontro di campionato. Il Catanzaro di Vivarini non sarà assolutamente della stessa idea. La squadra del tecnico ex Bari ha grande voglia di mettersi in mostra e il palcoscenico in un caldo pomeriggio di metà Agosto sembra essere quello perfetto. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le probabili formazioni con le scelte dei due tecnici.

Le decisioni dei mister

Per l'Udinese potrebbe essere la volta buona per vedere l'esordio dal primo istante di Christian Kabasele. Il calciatore arrivato dal Watford ed ex capitano delle Hornets è pronto per mettersi in mostra nella sua nuova avventura italiana. Non solo il dubbio del difensore centrale va sciolto, ma anche quello che riguarda l'esterno di centrocampo. Il quinto di sinistra ad oggi è un vero e proprio mister o meglio un ballottaggio continuo. Hassane Kamara e Jordan Zemura sono destinati a battagliare per tutta la stagione per un posto da titolare. Vedremo alla fine chi avrà la meglio. In attacco le scelte sono obbligate visto che Beto è in un ottimo momento di forma e Thauvin sostituisce perfettamente le caratteristiche di Gerard Deulofeu. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la conferenza del tecnico Andrea Sottil. Ecco le dichiarazioni integrali del mister torinese <<<