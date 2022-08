Notizie Udinese – A centrocampo una nuova sorpresa: Sandi Lovric

Il team continua il suo processo di crescita in vista dei prossimi incontri. Dal match contro la Salernitana arriva un'ottima notizia

Redazione

Ieri l'Udinese è sceso in campo per il secondo incontro del suo campionato. La partita con la Salernitana si prospettava difficile, ma nella prima frazione il gioco corale delle zebrette ha messo in seria difficoltà la retroguardia del team di Davide Nicola. Il match è poi cambiato solo nel finale del primo tempo, quando con un finale abbastanza inutile di Nehuen Perez e il conseguente cartellino rosso, la Salernitana si è trovata in superiorità numerica. Da quel momento in poi, i bianconeri hanno comunque dato tutto e sono riusciti a collezionare un punto che fa soprattutto molto bene al morale. Nel secondo tempo, però, un calciatore ha sorpreso per la sua corsa e soprattutto per la sua tecnica. Ecco di chi stiamo parlando.

Il talento al centro dell'articolo è Sandi Lovric, la sua prestazione è stata veramente molto interessante e da notare in ottica futura. Un giocatore di questo calibro può togliersi parecchie soddisfazioni in quel di Udine. Da quando è entrato è riuscito a fare benissimo e completare entrambe le fasi a memoria. Ha dato il via a più di qualche ripartenza e nel mezzo del campo ha messo un ordine sacrosanto, visto l'uomo in meno. In vista della prossima partita si apre, sicuramente, qualche chance di titolarità.

Il possibile ballottaggio

La fortuna di Lovric è quella di essere un vero e proprio jolly. Stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di dire la sua sotto tutti i punti di vista. A centrocampo potrebbe aprirsi un ballottaggi con due giocatori nello specifico, il primo è Walace ed il secondo il francese Jean-Victor Makengo. Stiamo parlando di un calciatore che contro il Monza potrebbe essere il tassello mancante per raggiungere la prima vittoria. Non puoi perdere assolutamente la sua valutazione al termine dell'incontro di ieri. Ecco il voto di Sandi Lovric dopo Udinese Salernitana: le pagelle <<<