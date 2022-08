Udinese-Salernitana / Il top e il flop dell’incontro, ecco chi ha sorpreso

Si è concluso questo pomeriggio il secondo incontro di campionato del team bianconero. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto il possibile per fare la differenza e portare a casa i tre punti. Nel corso dei novanta minuti sono stati diversi i giocatori a superare le aspettative, mentre c'è stato anche chi ha deluso nel complesso. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito chi sono i top ed i flop di questo incontro con la Salernitana.

Il giocatore che più di tutti si è fatto valere ed ha fatto la differenza nel corso di questo incontro è sicuramente il portiere Marco Silvestri . Dal primo minuto è sempre stato molto attento ed ha compiuto almeno un paio di interventi che hanno salvato il risultato. Quello clamoroso è sulla rovesciata di Bonazzoli, dove tutta la difesa si era fermata e l'estremo difensore con un riflesso super è riuscito a fermare l'attaccante pronto per esultare. Nel secondo caso, invece, salva il risultato grazie ad un super volo su un tiro dalla distanza di Candreva. Se Silvestri ha sorpreso tutti, non possiamo dire lo stesso per il flop di giornata .

Il giocatore che ha deluso le aspettative ha giocato fuori ruolo ed infatti non è riuscito a mantenere le aspettative. Stiamo parlando di Nehuen Perez che nonostante abbia messo tutto pur di fare la differenza, non è riuscito a dire la sua. La ciliegina sulla torta è stata (senza ombra di dubbio) l'espulsione sul finale della prima frazione. Stiamo parlando di un evento che ha cambiato in negativo l'incontro, visto che fino a quel momento la squadra non era andata praticamente mai in difficoltà. Sicuramente il flop di giornata, una decisione senza ombra di dubbio. Cambiando rapidamente discorso non perdere le pagelle al termine del match. Ecco tutte le valutazioni finali <<<