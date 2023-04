Notizie Udinese – Il centrocampo è scritto / Ecco chi partirà dal primo

Domani si scende in campo . L'Udinese vuole continuare a vincere ed è disposta a tutto pur di poter di aprire un vero e proprio filotto che lo possa portare ad ottenere l'ottavo posto finale. Il Bologna dista solamente due punti e di conseguenza l'obiettivo Europa è ancora possibile da raggiungere. Sicuramente non sarà facile vista anche la concorrenza e le tante squadre che si trovano appaiate in classifica, ma questa Udinese ha dato dimostrazione di potersi prendere un ruolo da protagonista. Non sarà facile continuare a fare la differenza in questo modo, ma intanto andiamo a vedere quale sarà il centrocampo titolare nel corso del prossimo match di campionato.

Domani sera non c'è spazio per altri risultati al di fuori della vittoria. Al Via del Mare di Lecce ci si aspetta una vera e propria bolgia, ma allo stesso tempo si parla di una squadra che ha grande voglia di ottenere tre punti che significherebbero l'ottavo posto in classifica. Per poterlo ottenere Andrea Sottil ha deciso che si affiderà al miglior centrocampo a disposizione. Da una parte ci sarà lo sloveno Sandi Lovric e dall'altra il serbo Lazar Samardzic. Logicamente dietro questo duo che sta ben combinando nelle ultime settimane, ci sarà l'apporto fondamentale del mediano brasiliano Walace, unico insostituibile per il tecnico ex Ascoli.