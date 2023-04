Notizie Udinese – Samardzic: “Gioco di più e i dati sono la dimostrazione”

In queste ultime ore ha detto la sua il centrocampista serbo. Ecco le sue parole su questa stagione e soprattutto sul suo futuro bianconero

Il team bianconero ha già la testa al prossimo incontro di campionato contro il Lecce di Marco Baroni. Nel frattempo, però, ha detto la sua alla televisione del team Lazar Samardzic. Ecco le sue parole su questo inizio di stagione e soprattutto sulla grandissima prestazione ottenuta contro la Cremonese questa domenica. Il migliore in campo ha detto la sua ed ha fatto il punto anche sui prossimi incontri di campionato. Ci si aspetta tantissimo da lui in questo finale di stagione, non perdiamo neanche un istante e partiamo subito con le dichiarazioni del centrocampista serbo.

"Il gol di domenica è nato in maniera del tutto istintiva. Mi piace calciare con la parte esterna del mio piede ed infatti ci provo spesso anche in allenamento". Il centrocampista ha anche commentato in generale l'incontro di domenica pomeriggio. Sempre Lazar ha dichiarato che sono partiti molto forte e che dopo tre partite non all'altezza serviva una netta sterzata sul ruolino di marcia. Il complimento più bello che ha ricevuto dopo l'incontro con i lombardi di Cremona, è sicuramente quello che gli è stato recapitato dalla sua famiglia. Sempre Lazar ci ha tenuto a specificare che nel corso di questo match ha ritrovato il suo gioco.

Il gol preferito — "Il mio gol preferito? Forse quello con il Sassuolo: ho giocato due volte di suola, cosa che mi piace molto, e voto quello". Non solo quello contro i neroverdi: "Tra i tanti anche una nota di merito a quello contro lo Spezia che è stato il suo primo gol in bianconero". Sono davvero tanti i gol di Laki e soprattutto sono tutti di pregevole fattura. Si conclude qua l'intervista al calciatore bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle condizioni di Isaac Success e Simone Pafundi. Non arrivano belle notizie per mister Andrea Sottil <<<