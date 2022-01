News Udinese – Sta diventando una certezza, ma quanto può crescere?

Il giocatore bianconero continua il suo processo di crescita e la società se lo coccola. Quanto ancora potrà crescere? Proviamo a scoprirlo

Durante questa stagione sono diversi i nuovi giocatori che si è assicurato il team bianconero. Dopo le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul è iniziato un vero e proprio nuovo ciclo. Tutte le operazioni del mercato estivo sono state fatte con una sola ottica , quella di ringiovanire il team . Il direttore dell'area tecnica e il resto della dirigenza ci sono riusciti, dato che i giocatori arrivati per difendere la maglia delle zebrette sono tutti giovanissimi. Tranne il portiere Marco Silvestri (30) e il centravanti Isaac Success (26), stiamo parlando di giocatori con al massimo 23 anni. Tra questi ci sono già un paio che sono diventati dei veri e propri pilastri per la società. Oggi andremo ad analizzare le prestazioni del più piccolo tra i due . Ecco di chi stiamo parlando .

Ad inizio stagione doveva spesso giocarsi la maglia da titolare con un altro esterno sinistro, stiamo parlando di Jens Stryger Larsen. Ora, invece, la fascia sinistra è praticamente una sua esclusiva. Stiamo parlando di Destiny Udogie, partita dopo partita ha continuato ad alzare il suo livello, fino a convincere tutti. Per il momento sono molte di più le note positive rispetto a quelle negative non a caso, anche ieri sera è stato tra i migliori in campo. Ricordiamo a tutti che è arrivato dal Hellas Verona in prestito con obbligo di riscatto intorno ai quattro milioni di euro.