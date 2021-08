Notizie Udinese – Ufficiale la cessione di un attaccante: i dettagli

Il mercato dell'Udinese continua a registrare movimenti. Un attaccante è stato ufficialmente ceduto: ecco di chi si tratta

Attraverso un comunicato apparso sul sito della società, l'Udinese ha annunciato di aver ceduto Cristo Gonzalez al Real Valladolid. ''Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto Cristo Gonzalez al Real Valladolid. A Cristo un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza''. Ancora una volta, il futuro dell'attacante sarà in Spagna. L'anno scorso in Segunda division, il classe '97 ha segnato quattro gol e fornito due assist in venti partite con la maglia del Mirandes. Adesso, l'ex Real Madrid avrà una nuova occasione per stupire tutti in patria. Questa cessione, apre le porte ad un nuovo rinforzo davanti? Vediamo l'idea di Marino.