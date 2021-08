Notizie Udinese – Interrotto un digiuno lungo cinque mesi

Con la vittoria contro il Venezia, l'Udinese ha interrrotto un digiuno lungo cinque mesi. Ecco di cosa stiamo parlando

Redazione

Dopo il pareggio in rimonta di domenica scorsa, l'Udinese continua a far gioire i propri tifosi. Ieri, è arrivata la prima vittoria in campionato. I ragazzi di Gotti hanno superato il neo promosso Venezia per 3-0 grazie alle reti del ritrovato Nacho Pussetto, di Gerard Deulofeu e di Nahuel Molina. Menzione di merito a Marco Silvestri autore di due miracoli: il primo su Johnsen, il secondo su Okereke. Il portiere ex Verona conquista il suo primo clean sheet con la nuova maglia. I friulani salgono, così, a quota quattro punti in classifica. Con il successo contro i veneti, i bianconeri hanno interrotto un digiuno che durava ormai da più di cinque mesi. Ecco quale.

6 marzo 2021

Vi ricorda qualcosa questa data? Alla Dacia Arena andava in scena Udinese-Sassuolo, ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020. I padroni di casa si sono imposti per 2-0. Verso la fine del primo tempo, il gol di Fernando Llorente (unica rete con l'Udinese) su assist di Molina ha portato in vantaggio i friulani, mentre al 93' el Tucu Pereyra ha chiuso i giochi. Dopo questo successo, l'Udinese non aveva più vinto tra le mura amiche. Prima di ieri, la vittoria alla Dacia Arena mancava proprio da questo famoso 6 marzo. I ragazzi di Gotti hanno interrotto un digiuno che durava da più di cinque mesi. Adesso, i bianconeri vogliono continuare su questa strada. La Dacia Arena deve diventare un vero e proprio fortino. Ma andiamo a vedere i prossimi impegni.

Prossimi impegni

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, cioè nel weekend tra il 10 ed il 12 settembre, l'Udinese sarà impegnata in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta. Successivamente, Pereyra e compagni affronteranno due impegni molto tosti. Alla quarta giornata ospiteranno il Napoli, mentre alla quinta voleranno a Roma per sfidare i giallorossi. Il mese di settembre si chiuderà con la gara contro la Fiorentina. Ma non corriamo troppo...Ritorniamo al match di ieri. Ecco le pagelle della nostra www. Che voti! <<<