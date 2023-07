Udinese – Dalla cessione Buta al lavoro nel ritiro austriaco / La giornata

L'Udinese non si ferma e continua il lavoro nel ritiro austriaco. Non perdere anche tutti gli aggiornamenti su la cessione di Leonardo Buta

L'Udinese continua a lavorare in quel di Bad Kleinkirchheim. dopo la prima seduta di ieri pomeriggio, oggi si è scesi in campo per un doppio allenamento molto pesante che immette nelle gambe dei calciatori i primi importanti carichi. Vanno segnalati i rientri a tempo pieno dei tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Lazar Samardizc, Jaka Bijol e Sandi Lovric. Tutti e tre saranno fondamentali per la squadra e di conseguenza si dovranno mettere sin da subito a lavoro per recuperare la settimana in meno di preparazione rispetto ai compagni. Va anche segnalata un'assenza molto importante. In Austria non arriverà Simone Pafundi che dopo il Mondiale Under 20 non è stato convocato per queste due settimane di lavoro. Vedremo se nel corso dei prossimi giorni riuscirà ad aggregarsi al gruppo.

Oggi è una giornata molto importante anche per il mercato in uscita. Proprio in queste ore è stata ufficializzata la cessione in prestito temporaneo per una stagione di un calciatore che in bianconero si è messo troppo poco in mostra. Stiamo parlando del terzino Leonardo Buta. Arrivato dal Braga nel corso della passata sessione di mercato estiva, è stato costretto a diversi mesi di stop per via di un infortunio molto grave alla tibia. Dal suo rientro è sceso in campo solo per 14 minuti. La cessione al Gil Vicente permetterà di fargli immettere nelle gambe minuti importanti di gioco in un campionato di livello come la Liga portoghese.

In entrata — Sul mercato in entrata invece c'è calma piatta. Il discorso difensore centrale è in stand-by fino al completamento della cessione di Rodrigo Becao. Va segnalato solamente l'addio di Ethan Ampadu, che non potrà essere un calciatore dell'Udinese visto che firmerà nelle prossime ore con il Leeds. Vedremo come la dirigenza si muoverà anche in questa situazione.