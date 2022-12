Udinese – Ci sarà per i quarti di finale? / L’ex De Paul è a rischio

L'ex giocatore bianconero è uno dei migliori argentini in queste partite del mondiale. Quelle che arrivano oggi, però, non sono belle notizie

Redazione

La squadra bianconera lo ha venduto più di un anno fa, ma Rodrigo De Paul è sempre rimasto nelle attenzioni del pubblico friulano. Nelle stagioni assieme a lui, ci si è divertiti molto sul campo anche e soprattutto grazie alle sue giocate di grandissimo livello che hanno fatto deragliare la concorrenza. Dopo la convocazione al mondiale in Qatar, continua il suo ottimo periodo di forma ed infatti nelle ultime partite sta trascinando da solo il centrocampo dell'albiceleste verso il passaggio del turno. Tutto questo non può fare altro che rendere molto felici i tifosi, ma in vista di un prossimo incontro al cardiopalma con l'Olanda arrivano delle info non proprio rassicuranti.

Al momento la presenza del centrocampista offensivo è in serio dubbio e bisogna fare il massimo per poter sperare di averlo sul campo da gioco in vista dell'incontro. L'Olanda di Van Gaal sappiamo che è molto pericolosa con le ripartenze e di conseguenza mantenere il pallino del gioco potrebbe rivelarsi molto più difficile del previsto. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha intenzione di fare del suo meglio per poterlo recuperare in vista dell'incontro di domani, ma per il momento ancora nulla è scontato. In caso di sua assenza si pensa già ad un possibile sostituto.

In campo al suo posto — Il giocatore che potrebbe fare il vice di De Paul arriva sempre dall'Italia e stiamo parlando di Paredes. Con il suo ingresso in campo ci sarebbe uno spostamento di pedine in maniera da poter mantenere i giocatori nel proprio ruolo abituale. Enzo Fernandez sembra avere già una maglia da titolare visto il suo straordinario momento di forma e l'ultima maglia da titolare potrebbe spettare a Mac Allister.