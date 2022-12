Notizie Udinese – Molina e De Paul sorridono / Raggiunti gli ottavi

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo due ex si godono il loro risultato ai mondiali

Redazione

I due giocatori che hanno vestito la squadra della maglia bianconera si godono il primo successo di rilievo nel corso di questa manifestazione iridata. Quella di ieri sera era una partita impossibile da sbagliare, perché chi vince continua a fare la differenza e il suo percorso all'interno del mondiale, mentre chi perde torna a casa con la coda tra le gambe. Alla fine l'Argentina se l'è cavata con una prova di altissimo livello, molto probabilmente la miglior prestazione da quando la squadra è arrivata in Qatar. Un match con la Polonia che non è mai stato in discussione, dal primo all'ultimo minuto e i tre punti che valgono anche il primo posto all'interno del girone.

Due dei calciatori protagonisti nel corso della serata sono stati ex bianconeri e stiamo parlando di Nahuel Molina e il fantasista (che in nazionale gioca interno di centrocampo) Rodrigo De Paul. La loro partita è stato incredibile, il primo non ha mai lasciato un buco sulla sua fascia e spesso si è reso pericoloso grazie alle sovrapposizioni. Il secondo ha sbaragliato la concorrenza con le sue giocate e mettendo ordine in mezzo al campo. per due ex bianconeri che sorridono, ce n'è un altro che non è proprio allegro. La situazione è complessa e l'ottavo di finale sarà molto difficile da affrontare.

La Polonia sorride amaro — Vero, è arrivato il passaggio del turno ma dopo il match di ieri sera nessun giocatore polacco può definirsi soddisfatto. Ha parlato anche Piotr Zielinski (ex Udinese) specificando che giocando in questo modo non si va da nessuna parte. Effettivamente quella di ieri è stata una vera e propria debacle per la nazionale europea che però è riuscita comunque a conquistare la qualificazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Si lavora sul mercato, sia in entrata che in uscita: il punto sul capitano Pereyra <<<