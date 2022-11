Notizie Udinese – Cioffi ancora a secco / La decisione del presidente Setti

L'ex allenatore bianconero poteva sperare in un ritorno, dopo l'avvio horror di Salvatore Bocchetti. Ecco, però, la decisione del presidente

Redazione

Il team bianconero si gode questo meritato periodo di vacanza con il campionato che ricomincerà tra qualche settimana. Riposo confermato anche per un ex allenatore dell'Udinese: Gabriele Cioffi. Il Verona (dopo averlo esonerato ed aver puntato sul giovane esordiente Salvatore Bocchetti) non sta volando, anzi, non riesce a vincere da quando è arrivato il cambio sulla panchina. Dopo sei sconfitte in sei partite, il presidente Setti in conferenza contro lo Spezia ha confermato che tutti i giocatori ed anche i dirigenti sono a rischio e nessuno può ritenersi salvo se la squadra ha soli sei punti in classifica. Proprio nelle ultime ore, però, sembra essere arrivata la decisione sul tecnico.

Per Gabriele Cioffi non arrivano buone notizie, visto che il presidente scaligero ha confermato sia Salvatore Bocchetti che tutto il suo staff. Al momento di conseguenza nessun rientro nella massima serie del calcio italiano per il tecnico che ha collezionato gli unici sei punti di questa tormentata stagione. Sicuramente si parla di una media tutt'altro che invidiabile, ma per lo meno è riuscito a portare addirittura una vittoria dopo una partenza sicuramente sofferta. La decisione del patron potrebbe non essere quella giusta, ma resta che Cioffi deve cercare (e potenzialmente trovare) una nuova panchina.

Squadre in bilico — Sono diverse le squadre che al momento hanno diversi problemi con i propri mister e potrebbero decidere di cambiare da un istante all'altro. La prima è la Sampdoria, che probabilmente sta vivendo il periodo più difficile di tutta la sua storia. Seguita a ruota dalla Cremonese che crede in Alvini, ma non è ancora riuscita a portare i risultati sperati. Non va dimenticata anche la Salernitana che riflette sul futuro assieme a Davide Nicola.