Udinese – L’ex Cioffi può tornare, a Verona sono tutti in discussione

Il team scaligero sta affrontando un momento difficilissimo e tutto può ancora cambiare. Le ultime sull'ex tecnico dei bianconeri: Cioffi

Redazione

La squadra del presidente Setti sta vivendo un periodo davvero nero ed infatti non è un caso che occupi l'ultimo posto in classifica. Sei punti in quindici giornate sono veramente pochi e di conseguenza ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione nel corso dei prossimi due mesi. Il patron non ha nessuna intenzione di accettare di buon grado una prematura retrocessione e l'idea è quella di lottare fino all'ultima giornata di questo campionato. Al momento nessuno può ritenersi al sicuro ed anzi sono diverse le posizioni societarie destinate a cambiare. Tra queste potrebbe esserci anche il tecnico, con Gabriele Cioffi che sarebbe pronto ad un possibile e clamoroso ritorno.

Da quando Salvatore Bocchetti si è seduto sulla panchina del Verona la situazione è pressoché drammatica. Una squadra che con il mister napoletano non è mai riuscita a vincere ed anzi si è fatta soffiare anche diversi risultati positivi o in rimonta o proprio negli ultimi minuti. Nelle sei partite dirette sono arrivate solo sconfitte e allora anche il suo contratto di cinque anni potrebbe essere subito cancellato. Al momento gli unici punti ottenuti da parte del Verona sono stati sei e sono arrivati con Cioffi in panchina che nelle prime nove giornate era (per lo meno) a ridosso della zona salvezza.

Bisogna attendere — Molto dipenderà dalle decisioni del presidente Setti anche in ambito societario, ma affidarsi ad un tecnico che non ha alcuna esperienza per cercare una salvezza definibile miracolosa potrebbe essere un azzardo rischioso. Adesso arriveranno delle novità nei prossimi giorni e solo in questo modo potremmo scoprire se Cioffi tornerà al centro di un progetto.